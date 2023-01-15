Пенсионерка помогла мошенникам выманить 2 млн рублей у 87-летнего петербуржца с проспекта Солидарности

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество").

В Калининском районе Петербурга 87-летний житель улицы Солидарности обратился в полицию с заявлением о факте мошенничества. Мужчина сообщил, что в период с 5 по 25 августа неоднократно получал телефонные звонки от незнакомых лиц, которые ввели его в заблуждение, утверждая, что необходимо обезопасить денежные средства, отправив их на особые "защищённые счета". Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Действуя по инструкциям звонивших, пенсионер передал курьерам крупную сумму — суммарный убыток составил 1,93 млн рублей. Спустя некоторое время, 26 августа, сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали подозреваемую, 61-летнюю женщину, имеющую криминальное прошлое, связанное с подобными махинациями.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество").

Фото: Piter.TV