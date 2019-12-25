Более 700 женщин в Петербурге отказались от аборта после разговора с психологом

В 2025 году в Петербурге психологам удалось убедить 761 женщину сохранить беременность и отказаться от аборта. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова в своем докладе перед Законодательным собранием.

По её словам, за год в городе было проведено более 9 тысяч абортов. Агапитова отметила, что наиболее сложные случаи связаны с женщинами, которые не хотят рожать первого ребёнка, "даже не зная, что такое быть мамой". Благодаря работе психологов 761 женщина приняла решение сохранить плод, что составляет 30% от числа тех, кто изначально обращался за прерыванием беременности.

Всего за год было прервано около 9,8 тысячи беременностей. Однако Агапитова подчеркнула, что не все случаи прерывания беременности связаны с желанием женщины — среди них есть и перинатальные потери, такие как выкидыши и потери детей при родах.

Эксперты подсчитали, что ежегодно в Петербурге рожают около 49 тысяч женщин, и только около 10% из них выбирают частные родильные дома. Стоимость платных родов в городе может достигать 1,5 миллиона рублей, однако роста рынка частных роддомов не ожидается.

