Рождаемость в Петербурге выросла в 2025 году

Однако не все дети родились у постоянных жителей города.

В прошлом году в Петербурге на свет появилось 48,7 тысячи младенцев, что превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова в своем отчете перед Законодательным собранием города.

По оперативным данным Комитета по здравоохранению, в городе наблюдается небольшой рост рождаемости — новорожденных стало больше почти на две тысячи. Однако, как отметила Агапитова, не все из них родились у постоянных жителей Петербурга. Из общего числа более 34 тысяч детей приходятся на семьи, проживающие в городе.

Кроме того, в прошлом году в Петербурге было зарегистрировано 53 тысячи новых браков. При этом почти 20 тысяч из них — это пары, которые приехали в город специально для того, чтобы сыграть свадьбу, но не планировали оставаться здесь на постоянное место жительства.

