Обыски в офисе федерального поставщика медоборудования проходят в Петербурге

В Санкт-Петербурге проходят обыски в офисе компании "Медимком" — крупного федерального поставщика медицинского оборудования и расходных материалов. По информации 78.ru, следственные действия проводились по адресу: Полевая Сабировская, 43, с утра и до обеда.

По имеющимся данным, обыски связаны с сотрудничеством компании с Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени академика А. Н. Гранова.

В частности, они касаются деятельности бывшего первого заместителя директора этого медицинского учреждения Андрея Клекоцкого.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура проверяет траты клиники "Скандинавия" в Петербурге.

Фото: Piter.TV