Прокуратура проверяет траты клиники "Скандинавия" в Петербурге

Ппрокуратура Санкт-Петербурга совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования начала проверку в отношении бывшего руководства компании "Ава-Петер", управляющей сетью медицинских учреждений "Скандинавия". Поводом послужили подозрения в неправомерном получении оплаты за высокотехнологичную медицинскую помощь из фондов ОМС других субъектов федерации путем манипуляций с региональными квотами. Как пишет "Фонтанка", возможные нарушения могут подпадать под статью 159, часть 4 УК РФ.

Поводом для проверки стали предположения о том, что руководство "Скандинавии" намеренно приписывало пациентов из Петербурга к пациентам других регионов, извлекая таким образом дополнительные денежные средства из региональной системы здравоохранения. Объем предполагаемых нарушений превышает отметку в 900 млн рублей, расследование продолжается.

Проверяется деятельность компании за период с 2021 года, именно тогда, по мнению следствия, была запущена данная схема. Источники газеты указывают, что отправка пациентов в частные медицинские учреждения для оказания специализированной помощи не противоречит законодательству, однако эта процедура требует строгого соблюдения инструкций Министерства здравоохранения. Есть основания полагать, что клиника систематически нарушала установленные правила предоставления медицинской помощи.

