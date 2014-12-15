Прокуратура требует у петербургского предприятия вернуть субсидию в размере 9 млн рублей

В рамках договора предприятие должно было обеспечить производство и реализацию 30 единиц патентованной техники до конца 2025 года. Тем не менее, обязательства исполнены не были.

Прокуратурой Адмиралтейского района Петербурга проведена проверка исполнения норм права при выдаче федеральной субсидии. Выявлено, что Минпромторгом России и организацией подписано соглашение о перечислении предприятию субсидии размером 9 млн рублей для покрытия расходов, связанных с закупкой сырья, выпуском и продажей промышленных изделий. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках договора предприятие должно было обеспечить производство и реализацию 30 единиц патентованной техники до конца 2025 года. Тем не менее, обязательства исполнены не были: организация выпустила только один экземпляр оборудования.

Проверка выявила нарушение договорных обязательств, в связи с чем прокуратура обратилась с представлением о возврате предоставленной субсидии обратно в федеральный бюджет. Помимо этого, возбуждено административное дело по части 2 статьи 15.15.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении сотрудника предприятия, допустившего нарушения условий предоставления субсидии. Прокурорские акты пока находятся на стадии рассмотрения компетентными органами.

Фото: Piter.TV