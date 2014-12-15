Прокуратура требует у петербургского предприятия вернуть субсидию в размере 9 млн рублей

Прокуратурой Адмиралтейского района Петербурга проведена проверка исполнения норм права при выдаче федеральной субсидии. Выявлено, что Минпромторгом России и организацией подписано соглашение о перечислении предприятию субсидии размером 9 млн рублей для покрытия расходов, связанных с закупкой сырья, выпуском и продажей промышленных изделий. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В рамках договора предприятие должно было обеспечить производство и реализацию 30 единиц патентованной техники до конца 2025 года. Тем не менее, обязательства исполнены не были: организация выпустила только один экземпляр оборудования.
Проверка выявила нарушение договорных обязательств, в связи с чем прокуратура обратилась с представлением о возврате предоставленной субсидии обратно в федеральный бюджет. Помимо этого, возбуждено административное дело по части 2 статьи 15.15.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении сотрудника предприятия, допустившего нарушения условий предоставления субсидии. Прокурорские акты пока находятся на стадии рассмотрения компетентными органами.
Фото: Piter.TV
