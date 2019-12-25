Пансионат для пенсионеров на Авиационной закроют по требованию прокуратуры

Несмотря на большое количество проживающих — более десятка человек, условия предоставления социальных и медицинских услуг находились в несоответствии установленным нормам безопасности.

Прокуратура Красносельского района Петербурга проверила соблюдение прав лиц пожилого возраста и инвалидов. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Мероприятия показали, что индивидуальный предприниматель организовал пансион круглосуточного пребывания для пенсионеров и маломобильных граждан в обычном жилом здании на Авиационной улице поселка Горелово.

Несмотря на большое количество проживающих – более десятка человек, условия предоставления социальных и медицинских услуг находились в несоответствии установленным нормам безопасности.

Подготовленное прокурором Красносельского района обращение в судебные органы с иском о запрете функционирования указанного пансионата в настоящий момент находится на рассмотрении суда.

Фото: Piter.TV