У семьи экс-полицейского хотят отобрать дом и Mercedes за 59 млн в Петербурге

Прокуратура нашла нарушения в доходах бывшего борца с коррупцией.

Прокуратура Петербурга инициировала судебное разбирательство о конфискации крупного имущества у семьи бывшего высокопоставленного полицейского. Иск подан в Приморский районный суд в отношении Юрия Шуравина, экс-руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Красносельскому району, и его супруги Виктории.

Поводом для разбирательства стали итоги проверки доходов и расходов семьи за десятилетний период. С 2010 по 2020 год совокупный официальный доход Шуравиных составил чуть более 59 млн руб. Однако, как установило следствие, практически вся эта сумма была направлена на приобретение дорогостоящих активов. По мнению прокуратуры, баланс доходов и расходов нарушен: если все заработанное ушло на покупки, то средства для повседневной жизни семьи отсутствовали, что указывает на наличие неучтенных источников финансирования.

В исковом заявлении надзорное ведомство требует обратить в доход государства земельный участок с жилым домом в Ленинградской области, автомобиль Mercedes-Benz GLE 2017 года выпуска, а также взыскать денежную сумму в размере 38 млн руб. — стоимость квартиры на Свердловской набережной, которая, по версии обвинения, также была приобретена незаконно.

Дело приобретает особый резонанс в свете должности, которую ранее занимал Шуравин. Он отвечал за борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией в своем районе.