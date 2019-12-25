В Выборгском, Красногвардейском и Василеостровском районах пройдут испытания теплосетей

В трех районах Петербурга 26 марта состоятся температурные испытания тепловых сетей. Об этом сообщили в АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Петербурга".
В Выборгском районе испытания затронут сети в границах Большого Сампсониевского и Лесного проспектов, Литовской улицы и улицы Александра Матросова. В Красногвардейском районе проверки ожидаются на Среднеохтинском и Большеохтинском проспектах, Конторской улице и улице Молдагуловой. А на Васильевском острове специалисты протестируют теплосети от трех групповых котельных, расположенных на Железноводской улице, в переулке Декабристов и на проспекте КИМа.
Во время проверок температура в квартирах может повыситься, а горячее водоснабжение ограничивают.
Ранее испытания прошли в Красногвардейском, Невском и во Фрунзенском районах.
