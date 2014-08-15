Испытания теплосетей пройдут в трех районах Петербурга 25 марта

Сотрудники компаний "ТЭК СПб" и "Теплосеть Петербурга" 25 марта проведут температурные испытания в трех районах города.

В Красногвардейском районе ожидается проверка тепловых сетей в границах Беломорской, Камышинской улиц и Рябовского шоссе. Во Фрунзенском районе испытания запланированы на Прогонной, Софийской, Бухарестской, Будапештской улицах, улицах Белы Куна, Фучика и Волковском проспекте. А в Невском районе работы состоятся в границах Караваевской, Прибрежной, Тепловозной улиц, а также в Скачковом переулке.

Что важно знать? Во время проверок температура в квартирах может повыситься, а горячее водоснабжение ограничивают. Не приближайтесь к местам парения. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, предупреждающие знаки и линию оцепления. Кроме того, не рекомендуется подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива.

Накануне испытания прошли в Красногвардейском и Московском районах.

