В Красногвардейском и Московском районах пройдут испытания теплосетей

Во вторник, 24 марта, в Петербурге специалисты проведут два температурных испытания тепловых сетей. Об этом сообщили в официальном канале АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В Красногвардейском районе испытания пройдут на внутриквартальных сетях, расположенных в границах улиц Коммуны, Ириновского проспекта, Отечественной и Лазо.

В Московском районе проверке подвергнутся тепловые сети, отходящие от 3-й Московской котельной. Испытания охватят территорию, ограниченную Московским проспектом, Ленинским проспектом, Предпортовой улицей, Дунайским проспектом, Московским шоссе, улицей Ленсовета и улицей Костюшко.

Жителям районов напомнили о необходимости соблюдать осторожность и правила безопасности. В ходе испытаний температура теплоносителя может достигать 110 °C, что требует повышенного внимания вблизи участков проведения работ.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Правительство Петербурга