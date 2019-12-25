На Шуваловском проспекте завершена реконструкция тепломагистрали

Модернизацию теплосетей в Приморском районе Петербурга продолжила реконструкция магистрали на Шуваловском проспекте. Работы прошли на участке между Планерной улицей и проспектом Авиаконструкторов, рассказали в городском комитете по энергетике.

Сотрудники АО "ТЭК СПб" обновили 618 метров сети диаметром 400 миллиметров. Чтобы на время реконструкции сохранить теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей, было проложено свыше 500 метров временных трубопроводов. После энергетики демонтировали изношенный участок сети и построили новый.

Новые теплосети оснастили системой оперативного дистанционного контроля, которая в непрерывном режиме отслеживает состояние изоляционного слоя и позволяет выявлять возможные дефекты на ранней стадии. Для повышения надежности и безопасности трубы проложили в стальных футлярах. Комитет по энергетике

Реализация проекта позволила повысить надежность теплоснабжения для 32,5 тыс. потребителей.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"