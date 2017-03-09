  1. Главная
В Приморском районе стартовала реконструкция свыше 13 тыс. метров теплосетей
Сегодня, 11:25
Работы планируют завершить в ноябре 2028 года.

В Приморском районе началась реконструкция 13,1 тыс. метров теплосетей в квартале, который ограничен улицей Шаврова, Долгоозерной улицей, проспектом Королева и Комендантским проспектом. 

По информации комитета по энергетике Петербурга, на участке, построенном в 1988 году, за последние 5 лет произошло около 85 технологических нарушений. Специалисты АО "ТЭК СПб" заменят устаревшие сети на стальные трубы в пенополиуретановой изоляции. 

Важной частью работ станет замена тепловых сетей на территории детских садов №50 и №57. Теплопроводы будут проложены в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. К настоящему времени уже завершен монтаж 850 метров временных трубопроводов. 

Реконструкцию планируют завершить в ноябре 2028 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе модернизировали 3,3 километра теплосетей. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

