В Приморском районе модернизировали 3,3 километра теплосетей

В Приморском районе Петербурга завершена модернизация тепловых сетей общей протяженностью почти 3,3 километра. Работы проводились в границах Байконурской улицы, Серебристого бульвара, Богатырского проспекта и проспекта Испытателей, сообщили 16 февраля в городском комитете по энергетике.

Сотрудники АО "ТЭК СПб" обновили трубопроводы диаметром 50-250 миллиметров 1970-1980-х годов. В 2020-2025 годах на них устранили 20 технологических нарушений. При замене сетей использовались современные материалы, срок службы обновленных коммуникаций – не менее 30 лет.

Строительно-монтажные работы закончились, демонтированы временные трубопроводы. Благоустройство восстановят в агротехнический период.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"