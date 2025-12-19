В левобережном квартале Невского района завершено обновление теплосетей

На период проведения ремонтных мероприятий было сооружено временное теплоснабжение протяженностью более 500 метров, позволявшее бесперебойно обеспечивать объекты теплоэнергоресурсами.

В Невском районе Петербурга, расположенном на левом берегу реки Нева, между улицами Ольги Берггольц, Бабушкина, Крупской и Седова, завершены работы по замене участка тепловых коммуникаций длиной 662 метра. Согласно сообщению пресс-службы Смольного, за последние пять лет в данном микрорайоне зарегистрировано около двадцати аварийных ситуаций на сетях.

На период проведения ремонтных мероприятий было сооружено временное теплоснабжение протяженностью более 500 метров, позволявшее бесперебойно обеспечивать объекты теплоэнергоресурсами. В настоящее время специализированные подразделения "ТЭК СПб" и "Теплосеть Санкт-Петербурга" занимаются подготовкой проектной документации для последующего ремонта трубопроводных магистралей района общей длиной свыше 87 тысяч метров, запланировав разработку 25 реконструкционных проектов.

Масштабные ремонтно-строительные мероприятия намечены на 2028 год. Сегодняшняя ситуация характеризуется проведением ремонтных работ на участке тепловых сетей протяженностью свыше 20 км. В предыдущем году аналогичные работы проводились на территории общей протяженности около 280 км.

Ранее мы сообщили о том, что в квартале Ржевка-Пороховые прошла замена теплосетей.

Фото: Правительство Петербурга