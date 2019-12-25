Bloomberg: Индия все чаще отказывается от доллара в расчетах за российскую нефть

Нью-Дели намерена снизить свою зависимость от последствий американской политики.

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия чаще предпочитают в расчетах за российскую нефть использовать не американский доллар, а другие валюты. Об этом пишут западные журналисты из новостного агентство The Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В СМИ авторы статьи уточнили, что в качестве альтернативных валют местные компании используют рупии, которые впоследствии они конвертируют в дирхамы или юани. Эти действия говорят о желании индийских предприятий сократить свою зависимость от национальной валюты США в связи с политической напряженностью в мире и изменениями в внешней политике вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе.

Ранее российский специальный представитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев упоминал о том, что ослабление американский нефтяных санкций затронет около 100 миллионов баррелей отечественной нефти. Он также заявил, что власти в Вашингтоне фактически признали, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным. Минфин США снял запреты и ограничения с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из РФ, загруженных на суда до 12 марта. Генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) теперь разрешает проводить такие операции до 11 апреля.

