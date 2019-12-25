Более половины работодателей в Петербурге не регулируют правила поведения сотрудников в соцсетях

Доступ к соцсетям с рабочих компьютеров закрыт только в 10% организаций.

Правила поведения сотрудников в социальных сетях в большинстве компаний остаются неурегулированными, слеует из даных исследования сервиса по поиску работы Superjob. Так, 54% работодателей не вводят никаких ограничений. Доступ к соцсетям с рабочих компьютеров закрыт только в 10% организаций.

В 20% компаний требуют соблюдать этику общения, а негативные отзывы о работодателе запрещены в 9%. Полный запрет на публикацию любой информации о компании действует у 7% работодателей, а ограничения на размещение фотографий в униформе или на рабочем месте установлены в 4%. При этом конфиденциальность данных защищена в 36% организаций, где действует запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны.

На практике нарушения происходят редко: только 5% работающих жителей Петербурга признались, что получали замечания от руководства из-за своих публикаций. Чаще всего нарекания вызывают фотографии с рабочего места, неподобающий контент (например, снимки с вечеринок или в купальнике), а также содержание статей и комментариев.

Ранее юрист рассказал, может ли работодатель уволить за подработку.

