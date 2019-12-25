Прокуратура Петербурга защитила трудовые права участника СВО

Требования удовлетворены, потерпевший получит около 200 тыс. рублей и компенсацию.

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению участника СВО. После прохождения военной службы мужчина устроился в коммерческую организацию, но трудовой договор с ним не заключили, а зарплата была выплачена не в полном объеме, сообщили 16 февраля в надзорном ведомстве.

Прокурор Красносельского района направил в суд иск о признании сложившихся отношений трудовыми, возложении на работодателя обязанности произвести начисление и выплатить зарплату. Требования удовлетворены, потерпевший получит около 200 тыс. рублей и компенсацию.

