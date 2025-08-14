  1. Главная
Супруга инженера, погибшего на производстве в Петербурге, получила компенсацию в 1 млн рублей
Сегодня, 14:51
Причиной случившегося стали недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране труда. В августе 2024 года на предприятии на Петергофском шоссе произошел несчастный случай: там погиб инженер. У мужчины осталась нетрудоспособная жена, сообщили 13 февраля в надзорном ведомстве. 

Причиной случившегося стали недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда. Требования удовлетворили, и супруга сотрудника получила 1 млн рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что восьмилетняя девочка, сломавшая нос в парке развлечений на Стачек, получила компенсацию более 200 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

