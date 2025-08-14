Супруга инженера, погибшего на производстве в Петербурге, получила компенсацию в 1 млн рублей

Причиной случившегося стали недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране труда. В августе 2024 года на предприятии на Петергофском шоссе произошел несчастный случай: там погиб инженер. У мужчины осталась нетрудоспособная жена, сообщили 13 февраля в надзорном ведомстве.

Причиной случившегося стали недостатки в организации и проведении подготовки работника по охране труда. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда. Требования удовлетворили, и супруга сотрудника получила 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV