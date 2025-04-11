Ветеран СВО изучил систему госуправления в рамках программы "Время героев Санкт-Петербурга"

После возвращения в 2024 году Серафим Васильев возглавил Центр патриотического воспитания "Пулковец", который быстро стал центром притяжения для молодежи.

Ветеран СВО Серафим Васильев, вернувшись в Петербург, решил продолжить служить городу, но уже на гражданском поприще. Благодаря участию в кадровой программе "Время героев Санкт-Петербурга", он получил глубокие знания в области государственного и муниципального управления. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

До начала службы Серафим работал спасателем, а на фронте выполнял задачи по разминированию территорий ДНР и ЛНР. После возвращения в 2024 году он возглавил Центр патриотического воспитания "Пулковец", который быстро стал центром притяжения для молодежи. В центре регулярно проходят встречи с ветеранами, организуются выставки и спортивные соревнования.

О том, как программа помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни и найти свое место в обществе, Серафим Васильев рассказал в видеоролике.

Видео: Правительство Петербурга