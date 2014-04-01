В Петербурге завершился курс программы "Время героев"

Слушатели готовятся к итоговой аттестации после прохождения всех этапов.

Первая группа участников губернаторской кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" завершила заключительный этап обучения. Шестой модуль стал финальным в образовательном цикле.

Как сообщила директор Корпоративного университета Эльвира Ребко, группа продемонстрировала высокий уровень сплоченности на протяжении всего курса. В настоящее время участники, среди которых ветераны специальной военной операции, переходят к подготовке итоговых аттестационных работ.

Программа включала несколько направлений развития, в том числе спортивный, культурный и блок личностно-профессиональной поддержки. По словам руководителя образовательной площадки, впереди у слушателей завершающий этап, связанный с защитой итоговых проектов.

Ранее слушатели программы поучаствовали в профориентационных беседах. Форумы и встречи с потенциальными работодателями помогают определить свое направление и повысить шансы на трудоустройство.

Видео: пресс-служба Смольного