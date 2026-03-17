Слушатели программы "Время героев Санкт-Петербурга" принимают участие в профориентационных беседах

Вопросы о выборе будущей карьеры и сферах, где бывшие военнослужащие специальной военной операции (СВО) могут эффективно применить свои знания и опыт, становятся центральными темами специальных профориентационных бесед. Участники губернаторской кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" проходят подготовку к стажировке в учреждениях, подчиняющихся правительству города, и активно ищут оптимальную карьеру, сообщает пресс-служба Смольного.

Игорь Мурашев, заместитель главы комитета по государственным услугам и кадровой политике, отметил, что наибольший интерес у слушателей вызывают такие направления, как транспорт, медицина, социальные услуги, спорт, воспитание патриотизма и экономика. Государство оказывает значительную поддержку ветеранам СВО в поиске подходящей работы и освоении новых профессий. Специальные программы предоставляют возможность бесплатного переобучения на востребованные специальности, такие как водители автобусов и грузовиков, автослесари, швейники, бухгалтера и администраторы баз данных. Эксперты отмечают, что половина обращающихся в центры занятости находит подходящую работу в течение трёх месяцев, а многие решают заняться собственным бизнесом.

Особое внимание уделяется вопросам адаптации бывших военнослужащих к гражданским условиям. Им предлагается профессиональное консультирование, обучение и подбор мер государственной поддержки. В частности, предусмотрена возможность заключения социального контракта для запуска бизнеса без учёта уровня дохода.

Форумы и встречи с потенциальными работодателями помогают ветеранам определить своё направление и повысить шансы на трудоустройство. Один из примеров успешной социализации — ветеран Максим Бахарев, Герой России, который после тяжёлого ранения прошёл реабилитацию и теперь поддерживает коллег.

