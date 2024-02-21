  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:12
126
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" приступили к заключительному модулю

0 0

Этот модуль сосредоточен на взаимодействии государственных структур с обществом.

Участники первого потока кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" приступили к завершающему образовательному модулю. Об этом информирует пресс-служба Смольного. 

‎Этот модуль сосредоточен на взаимодействии государственных структур с обществом. Слушатели погрузятся в изучение коммуникационных технологий и социологии управления, а в рамках практических занятий будут разбирать работу с комментариями в социальных сетях, стратегии разрешения конфликтов и способы противостояния манипуляциям.

‎После этого начнётся подготовка к защите итоговых аттестационных работ. Получив дипломы, участники смогут занять руководящие позиции в государственном секторе.

‎О том, как проходит обучение в шестом модуле и обязательная стажировка, рассказали эксперт программы Борислав Михайличенко и слушатель первого потока Игорь Пономаренко.

‎Видео: Правительство Петербурга

Теги: время героев санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии