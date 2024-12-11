Суд в Петербурге арестовал троих за хищение денег с карт участников СВО

Они подозреваются в хищении 1,1 млн рублей.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 25 марта троих фигурантов уголовного дела о хищении 1,1 миллиона рублей с банковских карт участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в своём Telegram-канале.

По версии следствия, злоумышленники действовали в период с августа по декабрь 2024 года. Находясь в Санкт-Петербурге, они находили граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ, и под предлогом оказания помощи убеждали их передавать свои банковские карты, на которые поступали выплаты участникам СВО.

Получив доступ к картам, мошенники списывали деньги, похитив таким образом не менее 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом и ограничением свободы на срок до двух лет.

Трое подозреваемых были задержаны 6 февраля. Двоим из них обвинение было предъявлено в тот же день, третьему — накануне.

Ранее Piter.TV сообщал, что обвиняемого в убийстве возлюбленной петербуржца отправили в СИЗО до апреля.

Фото: Piter.TV