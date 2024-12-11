Обвиняемого в убийстве возлюбленной петербуржца отправили в СИЗО до апреля

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для мужчины, подозреваемого в убийстве своей возлюбленной. Он пробудет в СИЗО до 5 апреля, сообщает 78.ru.
На заседании суда обвиняемый признался в совершении убийства, но заявил об отсутствии умысла. Защита настаивала на домашнем аресте.
Напомним, по версии следствия, 41-летний петербуржец в мае 2023 года нанёс женщине несколько ударов кулаком в голову, что привело к её смерти. Затем мужчина с помощью своей матери вывез тело убитой в лесной массив в районе Токсово, чтобы скрыть следы преступления.
Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина добил знакомого сковородкой в Петербурге и уехал в Саратов.
Фото: Piter.TV
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