Обвиняемого в убийстве возлюбленной петербуржца отправили в СИЗО до апреля

Он признался в убийстве.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для мужчины, подозреваемого в убийстве своей возлюбленной. Он пробудет в СИЗО до 5 апреля, сообщает 78.ru.

На заседании суда обвиняемый признался в совершении убийства, но заявил об отсутствии умысла. Защита настаивала на домашнем аресте.

Напомним, по версии следствия, 41-летний петербуржец в мае 2023 года нанёс женщине несколько ударов кулаком в голову, что привело к её смерти. Затем мужчина с помощью своей матери вывез тело убитой в лесной массив в районе Токсово, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина добил знакомого сковородкой в Петербурге и уехал в Саратов.

Фото: Piter.TV