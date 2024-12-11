Стали известны подробности по делу об убийстве женщины двухлетней давности на Комендантском проспекте

Для того, чтобы сокрыть преступление, злоумышленник вывез труп в лес в районе Токсово.

Полиция Приморского района раскрыла убийство женщины двухлетней давности, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В мае 2023 года 41-летний мужчина в своей квартире в доме на Комендантском проспекте, в ходе словесного конфликта, избил 49-летнюю знакомую. В результате она скончалась на месте.

Для того, чтобы сокрыть преступление, злоумышленник со своей матерью на автомобиле Toyota Corolla вывез труп женщины в лес в районе Токсово.

Мужчину задержали 6 февраля. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Фото: Piter.TV