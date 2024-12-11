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Стали известны подробности по делу об убийстве женщины двухлетней давности на Комендантском проспекте
Сегодня, 11:53
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Стали известны подробности по делу об убийстве женщины двухлетней давности на Комендантском проспекте

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Для того, чтобы сокрыть преступление, злоумышленник вывез труп в лес в районе Токсово.

Полиция Приморского района раскрыла убийство женщины двухлетней давности, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В мае 2023 года 41-летний мужчина в своей квартире в доме на Комендантском проспекте, в ходе словесного конфликта, избил 49-летнюю знакомую. В результате она скончалась на месте. 

Для того, чтобы сокрыть преступление, злоумышленник со своей матерью на автомобиле Toyota Corolla вывез труп женщины в лес в районе Токсово. 

Мужчину задержали 6 февраля. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее на Piter.TV: 31-летнему жителю Ленобласти предъявили обвинение в убийстве около магазина. 

Фото: Piter.TV

Теги: комендантский проспект, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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