31-летнему жителю Ленобласти предъявили обвинение в убийстве около магазина

В ходе допроса обвиняемый сознался в совершенном преступлении.

В Тосненском районе Ленобласти мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Об этом рассказали региональные следователи.

Следственным отделом по Тосно СУ СК по Ленинградской области предъявлено обвинение 31-летнему мужчине в убийстве.

Следствием установлено, что 1 февраля в Тосненском районе возле магазина "РосАл" в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений 31-летний мужчина нанес потерпевшему колотую рану левой стороны шеи. Пострадавший скончался на месте от острой кровопотери.

В ходе допроса обвиняемый сознался в совершенном преступлении. Он заключен под стражу.

За убийство посетителя шаурмичной у станции "Сортировочная" мужчина проведет 7 лет в колонии.

Видео: СК по Ленобласти