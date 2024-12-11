За убийство посетителя шаурмичной у станции "Сортировочная" мужчина проведет 7 лет в колонии

Пострадавший умер в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Оруджа М., признанного виновным в убийстве у железнодорожной станции "Сортировочная". Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

М. 17 декабря 2023 года, находясь в павильоне по продаже шавермы, расположенном у здания железнодорожной станции "Сортировочная", будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с другим посетителем. Он нанёс ему не менее 5 ударов ножом в грудь, а также в верхние конечности и лицо. Пострадавший умер в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Суд назначил М. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии строгого режима, а также взыскал в в счет компенсации морального вреда 600 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге был задержан мигрант, совершивший заказное убийство в Душанбе в 2011 году.

Фото: объединенная пресс-служба городских судов Петербурга (архив)