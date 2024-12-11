В Петербурге задержан мигрант, совершивший заказное убийство в Душанбе в 2011 году

Подозреваемого задержали днем 30 января на бульваре Александра Грина.

В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в заказном убийстве в Таджикистане.

Как рассказали в АН "Оперативное прикрытие", 53-летний гражданин Таджикистана был остановлен сотрудниками полиции днем 30 января на бульваре Александра Грина. Оказалось, что мужчина находился в межгосударственном розыске за убийство по найму в составе группы.

В апреле 2011 года жительница Таджикистана захотела убить своего мужа. Ее знакомый нашел для этого двух граждан Таджикистана, находящихся на территории России. За убийство мужа женщина заплатила им 300 тысяч рублей. Киллеры прилетели в Душанбе и в тот же день убили мужа заказчицы девятью ударами ножей.

В Киришах женщина до смерти избила 77-летнюю мать.

Фото: Piter.tv