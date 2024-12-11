В Киришах женщина до смерти избила 77-летнюю мать

Пожилая женщина скончалась в больнице.

В Киришах 51-летняя женщина обвиняется в смертельном избиении материи. Об этом рассказали в следственном отделе по городу Кириши СУ СК России по Ленинградской области.

Следствием установлено, что 19 января 2025 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения избивала и душила свою 77-летнюю мать. Пожилая женщина 27 января скончалась в больнице.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

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