Петербуржец 10 лет проведет в колонии за убийство на улице 3-я Конная Лахта

Один из пострадавших выжил.

Петербуржец признан виновным в убийстве и покушении на убийство. Он ближайшие 10 лет проведет в колонии, сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием и судом установлено, что 6 июля 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома на улице 3-я Конная Лахта, в ходе конфликта с ранее незнакомыми ему двумя мужчинами нанес им множественные удары ножом. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото и видео: прокуратура СПб