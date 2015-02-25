  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:31
150
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве петербуржца и покушении на двойное убийство

0 0

Инцидент произошел на улице 3-я Конная Лахта.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве и покушении на двойное убийство. Подробности рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователями установлено, что 6 июля 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на участке у одного из домов, расположенных на улице 3-я Конная Лахта, в ходе возникшего конфликта с ранее незнакомыми ему мужчинами, нанес двум потерпевшим множественные удары ножом в область туловища. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них в результате полученных повреждений скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Недавно был задержан подозреваемый в убийстве своего знакомого в Кузьмоловском.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: 3-я конная лахта, покушение на убийство, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии