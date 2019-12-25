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Задержан подозреваемый в убийстве своего знакомого в Кузьмоловском
Сегодня, 9:59
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Задержан подозреваемый в убийстве своего знакомого в Кузьмоловском

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Злоумышленник избил до смерти собутыльника, закопал его тело в лесополосе и скрылся с места происшествия.

Правоохранители Всеволожского района задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Калининского района 9 июля поступило заявление от мужчины о том, что пропал без вести его 38-летний сын. В августе было заведено розыскное дело, а также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Полицейские выяснили, что к совершению этого преступления причастен 40-летний знакомый пропавшего. Его задержали 18 декабря около дома 118 по Гражданскому проспекту. 

Установлено, что 15 июля у пойманного с товарищем на берегу карьера в Кузьмоловском произошел конфликт после распития алкоголя. Позже злоумышленник избил до смерти собутыльника, закопал его тело в лесополосе и скрылся с места происшествия. 

Труп мужчины ищут. 

Ранее на Piter.TV: задержали 61-летнего жителя Петергофа, подозреваемого в убийстве в 2012 году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кузьмоловский, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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