Задержан подозреваемый в убийстве своего знакомого в Кузьмоловском

Злоумышленник избил до смерти собутыльника, закопал его тело в лесополосе и скрылся с места происшествия.

Правоохранители Всеволожского района задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Калининского района 9 июля поступило заявление от мужчины о том, что пропал без вести его 38-летний сын. В августе было заведено розыскное дело, а также возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Полицейские выяснили, что к совершению этого преступления причастен 40-летний знакомый пропавшего. Его задержали 18 декабря около дома 118 по Гражданскому проспекту.

Установлено, что 15 июля у пойманного с товарищем на берегу карьера в Кузьмоловском произошел конфликт после распития алкоголя. Позже злоумышленник избил до смерти собутыльника, закопал его тело в лесополосе и скрылся с места происшествия.

Труп мужчины ищут.

Ранее на Piter.TV: задержали 61-летнего жителя Петергофа, подозреваемого в убийстве в 2012 году.

Фото: Piter.TV