Задержали 61-летнего жителя Петергофа, подозреваемого в убийстве в 2012 году

Тело он вывез в заброшенный карьер на территории Низинского сельского поселения.

Полицейские задержали жителя Петергофа, подозреваемого в убийстве в мае 2012 года. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Из квартиры дома 10/2 по бульвару Разведчика в городе Петергоф в мае 2012 года ушел и не вернулся 36-летний мужчина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), однако тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Полицейские в 2024 году воссоздали картину случившегося и установили личность подозреваемого. Им оказался 61-летний ранее судимый местный житель. В тот день мужчины находились в гараже на Бабигонском шоссе и распивали спиртные напитки. Между ними завязалась ссора. Тогда подозреваемый взял свое охотничье ружье и выстрелил в оппонента, а когда понял, что выстрел оказался смертельным, погрузил тело в багажник автомобиля и вывез его в заброшенный карьер на территории Низинского сельского поселения.

Полицейские 18 декабря 2024 года задержали злоумышленника.

Ранее в Песочном был задержан мужчина по подозрению в покушении на убийство своей сожительницы.

Фото: МВД по СПб и ЛО