В Песочном задержан мужчина по подозрению в покушении на убийство своей сожительницы

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Петербурге задержан мужчина по подозрению в покушении на убийство своей сожительницы. Как сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь с 14 на 15 декабря мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Пионерской поселка Песочный, в ходе конфликта со своей сожительницей нанёс ей ножевое ранение в область шеи. Потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями проводятся следственные действия.

Ранее петербурженке предъявили обвинение в покушении на убийство знакомого в Песочном.

Видео: ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу