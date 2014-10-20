Петербурженке предъявили обвинение в покушении на убийство знакомого в Песочном

Она ударила знакомого не менее трех раз ножом в область туловища.

В Петербурге женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Подробности рассказали в ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 21 сентября женщина в состоянии алкогольного опьянения в поселке Песочный в квартире дома на Белоостровском шоссе нанесла своему знакомому не менее трех ударов ножом в область туловища. С телесными повреждениями мужчина был доставлен в больницу.

Подозреваемой предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В Кировске мужчина подозревается в убийстве 33-летнего знакомого.

Видео: ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу