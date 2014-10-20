  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:11
139
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженке предъявили обвинение в покушении на убийство знакомого в Песочном

0 0

Она ударила знакомого не менее трех раз ножом в область туловища.

В Петербурге женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Подробности рассказали в ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 21 сентября женщина в состоянии алкогольного опьянения в поселке Песочный в квартире дома на Белоостровском шоссе нанесла своему знакомому не менее трех ударов ножом в область туловища. С телесными повреждениями мужчина был доставлен в больницу.

Подозреваемой предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В Кировске мужчина подозревается в убийстве 33-летнего знакомого.

Видео: ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу

Теги: песочное, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии