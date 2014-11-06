В Кировске мужчина подозревается в убийстве 33-летнего знакомого

Подозреваемый задержан.

Полиция Кировского района Ленобласти задержала подозреваемого в убийстве мужчину. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 7 октября обратился очевидец с сообщением о том, что у подъезда дома 7 по улице Победы в городе Кировск лежит мужчина с ножевым ранением. Полицейские на месте нашли труп 33-летнего мужчины. Было возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ (убийство).

Вечером 10 октября по подозрению в убийстве задержан неработающий 39-летний житель Ленобласти, который 7 октября около часа ночи в ходе внезапно возникшего конфликта ударил ножом в грудь 33-летнего знакомого, после чего с места происшествия скрылся.

Ранее в Пулково был задержан подозреваемый в убийстве мигранта на Октябрьской набережной.

Фото: Piter.tv