В Пулково задержан подозреваемый в убийстве мигранта на Октябрьской набережной

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Мигрант, которого подозревают в убийстве соотечественника, задержан полицейскими в Пулково при попытке бегства из страны. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в полицию 6 октября поступила информация о том, что за мусорным контейнерном около дома 26 по Октябрьской набережной обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался 31-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, были замечены ножевые ранения. Он проживал в Мурино. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Причастным к этому преступлению стал 29-летний соотечественник скончавшегося. Оперативники угрозыска регионального Главка и их коллеги из Невского района и петербургского аэропорта задержали злоумышленника.

Установлено, что ночью в воскресенье в результате конфликта, возникшего на почве ревности, задержанный нанес несколько ударов ножом оппоненту, после чего скрылся, а нож выбросил в Фонтанку.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка обнаружила тело своего отца в квартире на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV