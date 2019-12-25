За мусорным контейнером в Невском районе обнаружено тело мужчины

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Окровавленный труп мужчины нашли 6 октября в Невском районе Петербурга, пишет 78.ru.

Тело с колото-резанными ранами груди было в канаве за мусорным контейнерном около дома 26 по Октябрьской набережной. В карманах одежды обнаружили банковскую карту и карту фитнес-клуба.

Уточняется, что личность погибшего установлена. Им является 31-летний гражданин Узбекистана.

Тело направлено в морг для установления причин смерти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее на Piter.TV: в доме на проспекте Народного Ополчения обнаружили тело мужчины в диване.

Фото: Piter.TV