В доме на проспекте Народного Ополчения обнаружили тело мужчины в диване

Следствие проводит расследование на месте преступления.

Следователи из ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводят исследование квартиры в доме на проспекте Народного Ополчения, где ранее было обнаружено тело мужчины, помещенное во внутреннюю конструкцию дивана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия следователи производят фиксацию следов, ищут вещественные доказательства преступления. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз. В частности, планируется медицинский осмотр, который прольет свет на причину смерти найденного в квартире мужчины.

Ранее стало известно о найденном в Карповке теле пропавшего мужчины.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу