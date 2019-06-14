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В доме на проспекте Народного Ополчения обнаружили тело мужчины в диване
Сегодня, 19:18
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В доме на проспекте Народного Ополчения обнаружили тело мужчины в диване

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Следствие проводит расследование на месте преступления.

Следователи из ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводят исследование квартиры в доме на проспекте Народного Ополчения, где ранее было обнаружено тело мужчины, помещенное во внутреннюю конструкцию дивана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия следователи производят фиксацию следов, ищут вещественные доказательства преступления. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз. В частности, планируется медицинский осмотр, который прольет свет на причину смерти найденного в квартире мужчины.

Ранее стало известно о найденном в Карповке теле пропавшего мужчины.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: проспект народного ополчения, тело в диване
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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