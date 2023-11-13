В Карповке нашли тело пропавшего мужчины

По предварительным данным, погибший – находившийся в розыске 30-летний петербуржец.

Утром 25 сентября в реке Карповке в Петербурге обнаружили тело мужчины. Известно, что признаков насильственной смерти на трупе нет, пишет 78.ru.

По предварительным данным, погибший – находившийся в розыске 30-летний петербуржец. Его смерть подтвердили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Местонахождение мужчины было неизвестно с 15 сентября. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: около Чернавино в реке нашли тело мужчины.

Фото: Piter.TV