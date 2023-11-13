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В Карповке нашли тело пропавшего мужчины
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В Карповке нашли тело пропавшего мужчины

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По предварительным данным, погибший – находившийся в розыске 30-летний петербуржец.

Утром 25 сентября в реке Карповке в Петербурге обнаружили тело мужчины. Известно, что признаков насильственной смерти на трупе нет, пишет 78.ru. 

По предварительным данным, погибший – находившийся в розыске 30-летний петербуржец. Его смерть подтвердили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт". 

Местонахождение мужчины было неизвестно с 15 сентября. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: около Чернавино в реке нашли тело мужчины. 

Фото: Piter.TV

Теги: карповка, тело мужчины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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