Около Чернавино в реке нашли тело мужчины

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали полицейским.

В реке Волхов состоялись поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 22 сентября.

В водоеме в районе деревни Чернавино сегодня очевидец нашел тело человека. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

Известно, что спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали полицейским. Подробности случившегося уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что житель Петербурга подозревается в убийстве своей сожительницы. Тело женщины он хранил в бочке с кислотой.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти