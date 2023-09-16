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Около Чернавино в реке нашли тело мужчины
Сегодня, 17:46
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Около Чернавино в реке нашли тело мужчины

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Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали полицейским.

В реке Волхов состоялись поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 22 сентября. 

В водоеме в районе деревни Чернавино сегодня очевидец нашел тело человека. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. 

Известно, что спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали полицейским. Подробности случившегося уточняются. 

Ранее мы сообщали о том, что житель Петербурга подозревается в убийстве своей сожительницы. Тело женщины он хранил в бочке с кислотой. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: нашли тело мужчины, чернавино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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