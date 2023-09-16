Около Чернавино в реке нашли тело мужчины

В реке Волхов состоялись поисковые работы, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти 22 сентября.
В водоеме в районе деревни Чернавино сегодня очевидец нашел тело человека. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.
Известно, что спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали полицейским. Подробности случившегося уточняются.
Ранее мы сообщали о том, что житель Петербурга подозревается в убийстве своей сожительницы. Тело женщины он хранил в бочке с кислотой.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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