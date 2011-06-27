Петербуржец подозревается в убийстве своей сожительницы. Ее тело он хранил в бочке в машине

Подозреваемого в совершении этого преступления задержали в другом регионе РФ.

Следователи Кировского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Было обнаружено тело женщины, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Установлено, что 21 сентября к полицейским обратилась женщина с заявлением о том, что ее бывший муж совершил убийство своей сожительницы, после чего тело поместил в пластиковую бочку, залив кислотой.

Следователи и криминалисты ведомства незамедлительно выехали на место происшествия, где у одного из домов на улице Балтийской в автомобиле, принадлежащем злоумышленнику, была обнаружена бочка. Внутри нее нашли останки тела человека.

Подозреваемого в совершении этого преступления задержали в другом регионе РФ, в ближайшее время мужчину доставят в Северную столицу для предъявления ему обвинения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств совершенного преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Видео, фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу