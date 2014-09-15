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Из реки Оредеж достали труп босого мужчины в джинсах
Сегодня, 10:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из реки Оредеж достали труп босого мужчины в джинсах

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Тело направили в морг для установления причины смерти. 

В Ленинградской области в реке нашли тело неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Сиверский Гатчинского района в реке Оредеж, напротив музея Исаака Шварца, из воды торчат человеческие ноги.

Из реки вытащили труп мужчины, на вид 60-65 лет, в джинсах и белой рубашке, без обуви. Тело направили в морг для установления причины смерти. 

Ранее в Ленобласти из пожарного пруда вытащили утопленника.

Фото: Piter.tv

Теги: оредеж, сиверский, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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