Из реки Оредеж достали труп босого мужчины в джинсах

Тело направили в морг для установления причины смерти.

В Ленинградской области в реке нашли тело неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Сиверский Гатчинского района в реке Оредеж, напротив музея Исаака Шварца, из воды торчат человеческие ноги.

Из реки вытащили труп мужчины, на вид 60-65 лет, в джинсах и белой рубашке, без обуви. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ленобласти из пожарного пруда вытащили утопленника.

Фото: Piter.tv