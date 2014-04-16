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В Ленобласти из пожарного пруда вытащили утопленника
Сегодня, 8:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти из пожарного пруда вытащили утопленника

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Останки уже подверглись разложению.

В Кировском районе Ленинградской области в одном из СНТ из водоёма вытащили труп мужчины, личность которого предстоит установить. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне около пяти часов вечера поступило сообщение от жителя СНТ "Восход Василеостровского района" в садоводческом массиве "Восход" на 54-м километре Мурманского шоссе. Мужчина сообщил, что в водоеме находится труп неизвестного мужчины.

Из пожарного пруда правоохранителями был извлечен труп неизвестного мужчины. Останки уже подверглись разложению. Тело отправили мозг для установления причины смерти и личности погибшего. 

Ранее в Петербурге в квартире на Кузнецовской нашли трупы двух мужчин.

Фото: pxhere

Теги: пруд, труп, утопленник
Категории: Лента новостей,

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