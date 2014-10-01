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В квартире на Кузнецовской нашли трупы двух мужчин
Вчера, 8:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Кузнецовской нашли трупы двух мужчин

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Оба работали в одном месте кровельщиками.

В Московском районе Петербурга разбираются в причине смерти двух мужчин, тела которых нашли в одной из квартир. Об этом стало известно Piter.tv.

Трупы были обнаружены около 11 часов утра 17 сентября в одной из квартир дома 58/4 по Кузнецовской улице. Погибшим являются 43-летний житель Шушар и 42-летний житель Стрельны. Оба работали в одном месте кровельщиками.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее на Пулковском шоссе в канаве нашли труп мужчины со сломанными рёбрами.

Фото: Piter.tv

Теги: кузнецовская улица, трупы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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