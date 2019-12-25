Благодаря прокуратуре ликвидирована свалка покрышек на Кузнецовской улице

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. У дома 31А по Кузнецовской улице, где должна быть стоянка, незаконно складировали отходы в виде отработанных автомобильных покрышек, рассказали 29 июля в надзорном ведомстве.
Прокурор внес представление в адрес руководителя Ассоциации "Союз владельцев автотранспорта и маломерных судов". В настоящее время оно находится на рассмотрении, фактическое устранение нарушений контролируется.
Ранее на Piter.TV: волонтеры проверят, как утилизируют покрышки в шиномонтажах Петербурга.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все