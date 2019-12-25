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Волонтеры проверят, как утилизируют покрышки в шиномонтажах Петербурга
Сегодня, 15:41
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Волонтеры проверят, как утилизируют покрышки в шиномонтажах Петербурга

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За 8 лет таких рейдов собрали 800 тонн автомобильных покрышек.

В Петербурге волонтеры выявляют места, куда недобросовестные шиномонтажные мастерские вывозят бракованную резину. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 7 июля. 

Шины по закону необходимо сдавать на утилизацию, но некоторые оставляют их на пустырях. Наиболее сложная ситуация в Парголово. 

У любой шиномонтажной мастерской должен быть договор на утилизацию, можно даже пойти дальше и попросить их акты утилизации прошлых лет проверить. Чтобы убедиться, что они действительно их сдают. В этом году у них, возможно, еще таких документов нет, но за прошлые года они должны у них быть. 

Лидия Ракчеева, участница акции 

Предварительно, за 8 лет таких рейдов собрали 800 тонн автомобильных покрышек. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали о новой схеме мошенничества с сортировкой мусора. 

Фото: unsplash (Robert Laursoo)

Теги: покрышки, шиномонтаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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