Волонтеры проверят, как утилизируют покрышки в шиномонтажах Петербурга

За 8 лет таких рейдов собрали 800 тонн автомобильных покрышек.

В Петербурге волонтеры выявляют места, куда недобросовестные шиномонтажные мастерские вывозят бракованную резину. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 7 июля.

Шины по закону необходимо сдавать на утилизацию, но некоторые оставляют их на пустырях. Наиболее сложная ситуация в Парголово.

У любой шиномонтажной мастерской должен быть договор на утилизацию, можно даже пойти дальше и попросить их акты утилизации прошлых лет проверить. Чтобы убедиться, что они действительно их сдают. В этом году у них, возможно, еще таких документов нет, но за прошлые года они должны у них быть. Лидия Ракчеева, участница акции

Предварительно, за 8 лет таких рейдов собрали 800 тонн автомобильных покрышек.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали о новой схеме мошенничества с сортировкой мусора.

Фото: unsplash (Robert Laursoo)