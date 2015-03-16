Подготовка авто к зимнему сезону в РФ обойдется в среднем в 38 тысяч рублей

Аналитики узнали, что стоимость услуг растет более высокими темпами, чем ценник товарного ассортимента для автолюбителей.

Подготовка автомобиля к зимним условиям России с учетом покупки комплекта новой резины и проведения необходимых услуг обойдется водителю в среднем в 38 тысяч рублей. Соответствующие подсчеты привели журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на экспертов из "Чек Индекса" от компании "Платформа ОФД". Специалисты изучили сведения из средних чеков граждан за сентября этого и прошлого года.

При расчете комплекта товаров на один легковой автомобиль (4 автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для зимней подготовки авто выходит 38018 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года сообщение аналитиков

Уточняется, что наиболее заметную динамику среднего чека среди товаров показала жидкость для омывания стекла. В данной категории товаров рост составил 13 процентов, а сумму покупки увеличилась до отметки 443 рублей. Средний чек для набора щеток стеклоочистителя подрос на 11 процентов, до уровня в 1105 рублей, для автомобильных шин - напять процентов, до 8170 рублей. Дополнительно положительную динамику показали и средние чеки по сопутствующим сервисам. В частности, на услуги шиномонтажа автовладельцу придется потратить на 14 процентов больше, чем в 2024 году, на услуги автомойки - на 15 процентов.

Фото: Piter.tv