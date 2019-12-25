В Петербурге на 50% увеличились продажи нешипованных шин

В лидерах – бренд Pirelli.

Аналитики "Авито" выяснили, какие шины покупают в Петербурге в преддверии зимнего сезона. В лидерах оказался бренд Pirelli.

Продажи новых зимних нешипованных шин в сентябре по сравнению аналогичным периодом 2024 года выросли на 49%. А продажи шипованных моделей почти не изменились, большинство все же предпочитает их (37%).

Из нешипованных моделей заметнее всего увеличились продажи шин марки Continental (в 2,5 раза). Новый комплект из четырех покрышек в среднем стоил 41 тыс. рублей. Шины Yokohamaпокупали активнее на 72% (46 тыс. рублей). Тройку лидеров замыкают шины Pirelli (+47%, 25 тыс. рублей).

Во многом фрикционные шины становятся популярнее из-за изменений климата: в последние годы зимы стали менее морозными и не очень снежными. Однако, по мнению аналитиков "Авито Авито", одной из косвенных причин такого тренда также может быть и рост рынка полноприводных автомобилей, управляемость которых на "липучках" несколько лучше по сравнению с моделями с одной ведущей осью. Пресс-служба "Авито"

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)